السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه "لنجار مسلح" للاتجار بالهيروين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "أحمد م " بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين والترمادول بدار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين نظمى، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد، نجار مسلح، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة مخدر الترمادول بقصد الاتجار بدون تصريح .