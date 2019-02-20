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السجن المشدد 3 سنوات لرئيس قسم بمصلحة الدمغة بقضية "رشوة حارة اليهود"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:48 م
السجن المشدد 3 سنوات لرئيس قسم بمصلحة الدمغة بقضية "رشوة حارة اليهود" أموال-أرشيفية
كتب: أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه، بمعاقبة المتهم عاطف كامل، رئيس بقسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين من الثاني حتي السابع من العقوبة، وذلك فى محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، و6 آخرين فى اتهامهم بالرشوة، فى القضية المعروفة إعلاميا " برشوة حارة اليهود".
 
 
وقضت المحكمة بمعاقبة كلا من "مشيل زكى، وأبانوب جورج، ومينا كمال"  بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وإيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لهم.
 
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر. 
 
 
وأسندت النيابة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية،للمتهمين في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهمين الأول عاطف كامل، 55 عاما، رئيس قسم توقيع الدمغات عضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبد الله مسعد 51 عاما، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 عاما، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 عاما، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عاما، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).
 
 
كما أسندت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة، كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

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