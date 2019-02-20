السجن المشدد لـ6 متهمين لقتلهم شخصًا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة لـ6 متهمين لاتهامهم بقتل المجنى عليه "أ.م.م" وشرعوا فى قتل 5 آخرين بالأسلحة البيضاء.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار مصطفى فايد الحميلى والمستشار هشام محمد عبد الظاهر وأمانة سر كريم الجنادي.

وتعود القضية المقيدة برقم 13994 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة باب شرقى عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى بقيام 6 اشخاص بالتعدى على شخص وقتلة والشروع فى قتل 5 آخرين لدائرة القسم.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى توصلت أن المتهمين كل من "أ.س.ف" و"ص.س.ف" و"م.أ.س.ف" و"م.أ.س.ف" و"أ.م.أ" و"م.م.م" وأعدوا الأسلحة البيضاء للتعدى وقتل المجنى عليه المدعو "أ.م.م" وتعدوا عليه بعدة طعنات أودت بحياته وقاموا بالتعدى وإصابة والشروع فى قتل كل من "ه.م.م" و"م.م.م" و"م.م.أ" و"أ.م.م" و"أ.س.م" بالتعدى عليهم بالأسلحة وإصاباتهم وذلك بسبب خلافات سابقة وبتقنين الإجراءات تمكنت القوة الأمنية بالقسم من إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.