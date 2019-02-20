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الرئيس العراقى يؤكد أهمية متابعة مقررات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:33 م
الرئيس العراقى يؤكد أهمية متابعة مقررات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية
بغداد أ ش أ
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أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أهمية متابعة مقررات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، اليوم الأربعاء أن صالح شدد خلال لقائه وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان على ضرورة تعزيز التعاون التجارى بين البلدين، وسبل تطويره لتحقيق التنمية الاقتصادية، لما فيه مصلحة للشعبين ، مؤكدًا أهمية متابعة ما تم إقراره فى مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق.

وأشار إلى أن "العراق لديه الرغبة الجادة فى الانفتاح على محيطه العربى والإقليمى والدولى فى المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز مكانته ويحقق تطلعات شعبه"، مشيدًا بإسهام الكويت فى مساعدة النازحين وإعمار المناطق المتضررة.

من جانبه، أكد الوزير الكويتى حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية فى مدنه.

 


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