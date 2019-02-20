video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:04 م
الرئيس السيسى: لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى والنواب العموم لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، وذلك بحضور النائب العام المستشار نبيل صادق.

  

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بنواب عموم الدول المشاركين فى المؤتمر وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب عموم أفريقيا، مؤكداً دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيراً إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

 

 كما أكد الرئيس أنه لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.

 

 

وأشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار هذين الموضوعين من أهم التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التى تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيسي فى إشعالها، فضلاً عن أثر غسيل الأموال فى استنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.

 

​واستعرض الرئيس فى هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، مؤكداً أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي مما ساهم فى إضفاء أبعاد خطيرة على ظاهرة الإرهاب التى تستخدم المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على التطرف وتجنيد الأفراد.

 

وأكد الرئيس أهمية دور جمعية النواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها، مشيراً  إلى دعم مصر لدور الجمعية فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن تعزيز العمل الأفريقي المشترك يعد أحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد.

 

وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس و النواب العموم المشاركين، وجهوا خلاله الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام الذى يساهم فى تطوير آليات التصدي للإرهاب، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التى تستغل فى العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلاً عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.

 

وأكد الرئيس خلال حواره مع النواب العموم على خطورة قضية الارهابين، العائدين من المناطق التى تعاني من الإرهاب إلى دولهم الأم، مما يطلق عليهم المقاتلين الأجانب​، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، حيث يتم استغلالهم فى نشر الفكر المتطرف الذى لا يؤمن سوى بالقتل والعنف والتدمير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يؤكد لرئيس "كاف" حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح كأس الأمم

السيسى يستقبل النواب العموم المشاركين بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السيسي

افريقيا

النواب الأفارقة

الرئيس السيسي

مصر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة