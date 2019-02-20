الرئيس الإنسان.. السيسي يتواصل مع كل فئات الشعب.. ويستقبل "فتاة العربة"

كتب سمير حسنى

20 عاما بلا شكوى من مُر الحياة، 20 عامًا لم تطلب مساعدة من أحد، فلقد وهبت نفسها وضحت بشبابها لتعول أسرتها، أصبحت عنوانًا ورمزًا للكفاح، الإصرار والصمود فى وجه الأمواج العاتية، عنوانها فى الحياة، قسوة الزمن لم يقف حائلا أمامها، لم تتراجع خطوة واحدة بل على النقيض، وبالرغم من جسدها النحيف إلا أنها تمسكت بالأمل واجتهدت بكل قوتها وعزيمتها، وتحولت لأيقونة مصرية وقدوة عظيمة لجميع المصريين، إنها السيدة منى السيد إبراهيم بدر، صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية".

الرئيس السيسي أرسى مبدأ التواصل مع الجميع وأثبت حرصه الشديد على التواصل مع كل فئات الشعب، والتجاوب مع مشكلاتهم، "فقصر الاتحادية"، كان شاهدًا على تكريم تلك السيدة، والشد بعضدها، الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن سعادته بلقائها بعدما شاهد بإعجاب شديد كفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وكمثال مُشرف لشباب مصر الحريص على بذل أقصي الجهود من أجل تغيير الواقع إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

الرئيس الإنسان وصف السيدة منى بدر بالنموذج المشرف لكافة شباب مصر، واعتبرها قدوة عظيمة لجميع المصريين فى ضوء إعلائها لقيم العمل والعطاء والصبر.

ووجه الرئيس لتوفير احتياجات فتاة الإسكندرية بهدف تحسين ظروفها المعيشية، وتوفير شقة مجهزة بكامل الأثاث لها ولأسرتها، ووجه أيضاً بمساعدة مني بدر، فى تعلُم قيادة السيارات، على أن يتم توفير سيارة نقل بضائع لها لتقودها بدلاً من جر عربة البضائع، كما تكفل الرئيس بتحّمل تكلفة تأثيث شقة نجل شقيقها حتى يمكنه الزواج.