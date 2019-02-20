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بالاتفاق المباشر لمدة 10 سنوات..

الحكومة توافق على الترخيص لشركة بتشغيل مصنع السماد العضوى بجنوب سيناء

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:53 م
الحكومة توافق على الترخيص لشركة بتشغيل مصنع السماد العضوى بجنوب سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة جنوب سيناء بالسماح بالترخيص بالاستغلال بالاتفاق المباشر لمدة عشر سنوات، لشركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوى بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

 

ويأتي ذلك في ضوء تفاقم تحديات إدارة المخلفات البلدية الصلبة والضرورة الملحة لتشغيل مصانع الفرز والسماد العضوى وتأهيلها لاستقبال المخلفات وفرز المواد القابلة للتدوير وتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوي، والتى أصبحت إحدى أهم الأولويات البيئية والمصلحة العامة.

 


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