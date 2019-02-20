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الحكم على "ملكة العاج" الصينية بالسجن 15 عاما فى تنزانيا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:38 ص
الحكم على "ملكة العاج" الصينية بالسجن 15 عاما فى تنزانيا السيدة الملقبة بـ"ملكة العاج الصينية"
رويترز
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قضت محكمة تنزانية يوم الثلاثاء بسجن سيدة أعمال صينية بارزة توصف بأنها "ملكة العاج" 15 عاما لتهريبها أنياب أكثر من 350 فيلا يبلغ وزنها نحو طنين.

ووجهت ليانج فينج جلان اتهامات فى أكتوبر 2015 مع رجلين تنزانيين بتهريب 860 قطعة من العاج فيما بين عامى 2000 و2004 تساوى 13 مليار شلن (5.6 مليون دولار). ونفى الثلاثة هذه الاتهامات.

وقالت مصادر بالشرطة إن يانج (69 عاما) تعيش فى تنزانيا منذ السبعينات وشغلت منصب الأمين العام لمجلس الأعمال الصينى الأفريقى بتنزانيا. كما تمتلك يانج التى تتحدث السواحلية مطعما صينيا شهيرا فى دار السلام.

ورحبت جماعات الحفاظ على البيئة بإدانة يانج وقالت إنها دليل على جدية الحكومة فى مكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية ولكنها انتقدت الحكم.

 


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الصين

ملكة العاج الصينية

تنزانيا

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