الحبس 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بشبين الكوم

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، والمستشار شريف كامل عادلى، والمستشار علاء سمير حسن، والمستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بالحبس 3 سنوات لـ"محمد غ م" عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم ، من ضبط "محمد غ م" وبحوزته كمية من المواد المخدرة وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.