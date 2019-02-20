الجمعة.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعَقد نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، الجمعية العمومية العادية لمهندسى الإسكندرية، يوم الجمعة القادم 22 من فبراير، داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

فيما تبدأ الجمعية العمومية العادية فعاليتها فى تمام العاشرة صباحا ً، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية تؤجل حتى الساعة الواحدة ظهرا ً، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ً بحضور "خمسون عضواً"، ًممن يحق لهم حضور الجمعية وهم المهندسين اللذين سددوا الإشتراك حتى عام 2017 والمهندسين بالمعاش.

وفى ذات السياق تبدأ الجمعية العمومية فعاليتها بكلمة رئيس النقابة"رئيس إجتماع الجمعية العمومية"، والتصديق على محضر الإجتماع السابق، وتقرير أمين النقابة، وتقرير أمين الصندوق، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، ليبدأ بعد ذلك عملية التصويت على اعتماد ميزانية 2018 والموازنة التقديرية 2019.