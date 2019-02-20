الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين

كتب أسامة عبد الحميد

نشرت الوقائع المصرية الملحقة بالجريدة الرسمية، قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين.

وتضم اللجنة حسب قرار وزيرة السياحة كل من، سمير محمد عبد الوهاب أنور رئيساً للجنة، وعضوية حسام زكريا سلامة، ومازن ماهر سامى غبريال ، وسامح شفيع عمر يوسف ، وطارق فاروق إبراهيم .

وتضمن القرار ان تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها وذلك لمدة سنة أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد ، أى التاريخين أقرب .