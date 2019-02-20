التحالف الدولى: لن نغادر العراق إلا بطلب من الحكومة

بغداد أ ش أ

أكد التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه لن يغادر الأراضى العراقية إلا بطلب من الحكومة.

وقال المتحدث باسم التحالف الجنرال شون رايان - فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن القوات الأمريكية موجودة فى العراق بطلب من الحكومة العراقية، مضيفًا : "نعمل على تدريب القوات الأمنية لملاحقة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابى حتى لا يعود التنظيم مرة أخرى مثلما حدث عام 2014".

وحول الأوضاع على الحدود العراقية السورية، أكد المتحدث باسم قوات التحالف أن القوات المشتركة علمت بدخول عدد من عناصر التنظيم إلى داخل صحراء الأنبار، موضحًا أن التحالف سلم القوات العراقية خطة للقضاء عليهم بإسناد من طيران التحالف الدولي.