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التحالف الدولى: لدينا 5200 عسكرى أمريكى داخل العراق يساعدون قواته

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:51 م
التحالف الدولى: لدينا 5200 عسكرى أمريكى داخل العراق يساعدون قواته عناصر من الجيش الأمريكى
بغداد /أ ش أ/
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أكد المتحدث باسم التحالف الدولى العقيد شون رايان، الأربعاء، أن هناك 5 آلاف و200 ضابط وجندى أمريكى داخل العراق يساعدون قواته ويقدمون المشورة لها.

وأضاف رايان فى تصريح لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - أن القوات الأمريكية الموجودة هى لتقديم الدعم والإسناد اللوجستى والعمل فى مجال التدريب والتسليح.

من جهته، أشار مدير إعلام وزارة الدفاع العراقى اللواء تحسين الخفاجي، إلى أنه لا توجد هناك قوات قتالية أمريكية ولا قواعد أجنبية.

وأعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد الأسبوع الماضي، أن قوات بلادها ستغادر العراق فى حال طلبت حكومة بغداد ذلك.

 


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