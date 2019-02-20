البرلمان الباكستانى يتبنى قرارا يدين الاتهامات الهندية بالتورط فى هجوم كشمير

إسلام آباد /أ ش أ/

تبنى البرلمان الباكستانى، اليوم الأربعاء قرارا يدين مزاعم الهند بتورط باكستان فى الهجوم على جنود هنود بإقليم "كشمير"، المتنازع عليه بين الجانبين خلال الشهر الجارى وأسفر عن مصرع العشرات.

ورفض القرار -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - محاولات الهند التى وصفها بأنها لا أساس لها لربط باكستان بالهجوم دون تحقيق فى الأدلة، مضيفا أن الهند حاولت مجددا إلقاء اللوم على باكستان عبر خطاب استفزازى لا أساس له.

كما أكد البرلمان أن حملة التشويه التى تشنها نيودلهى لا يجب أن تبعد الأنظار عن قضية انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها فى إقليم كشمير، مشددا على أنه لا يجب يقلل أحد من قدر عزم باكستان على الدفاع عن نفسها ضد أى شكل من الأعمال العدائية.

ولفت البرلمان - فى مشروع القرار - إلى خطابات رؤساء الأحزاب السياسية ورئيس الوزراء الباكستانى عمران خان التى عرضوا خلالها مساعدة الهند فى التحقيقات.

وكان 44 جنديا هنديا قد لقوا مصرعهم جراء هجوم استهدف قافلتهم بشاحنة معبأة بالمتفجرات فى 14 من فبراير الجارى فى الهجوم الأكبر بالمنطقة منذ 30 عاما.