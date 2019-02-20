الاتحاد المصرى للهجن ينظم 3 مهرجانات دولية لسباقات الهجن فى 3 محافظات

سيناء - محمد حسين

يستعد الاتحاد المصرى لرياضات سباقات الهجن لتنظيم 3 مهرجانات دولية لسباقات الهجن فى محافظات الشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء خلال شهر مارس القادم.

وقال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه مقررا تنظيم مهرجان يتضمن سباق للهجن بمشاركة دولية ومحلية فى منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية مطلع شهر مارس، يعقبه فى منتصف شهر مارس مهرجان دولى لسباقات الهجن فى منطقة سرابيوم بالإسماعيلية، وفى نهاية شهر مارس مهرجان دولى موسع لسباقات الهجن فى مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأشار المزينى أن المشاركات ستكون واسعة من أصحاب الإبل بمختلف محافظات مصر، وتمثيل دولى من الدول العربية الشقيقة، موضحاً أن المهرجانات تنظم بتعاون تام مع محافظات الشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة.

وقال إن مهرجانات سباقات الهجن أصبحت مميزة فى مصر، وتجذب لها جمهور ومتابعين من كل المحافظات وتحقق عائد لصالح مربى الإبل وانتعاشة اقتصادية فى المناطق التى تنظم فيها.

وأضاف أنه نظرا لأهمية وتميز مصر فى سباقات الهجن شارك الاتحاد المصرى للهجن بوفد رسمى مثل مصر فى مهرجان سباقات الهجن فى دولة الكويت، ومقررا أن تشارك مصر أيضا فى مهرجانات مهمة لسباقات الهجن تنظم فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة.