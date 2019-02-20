video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الاتحاد المصرى للهجن ينظم 3 مهرجانات دولية لسباقات الهجن فى 3 محافظات

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:00 ص
الاتحاد المصرى للهجن ينظم 3 مهرجانات دولية لسباقات الهجن فى 3 محافظات سباق الهجن
سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

يستعد الاتحاد المصرى لرياضات سباقات الهجن لتنظيم 3 مهرجانات دولية لسباقات الهجن فى محافظات الشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء خلال شهر مارس القادم.

وقال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه مقررا تنظيم مهرجان يتضمن سباق للهجن بمشاركة دولية ومحلية فى منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية مطلع شهر مارس، يعقبه فى منتصف شهر مارس مهرجان دولى لسباقات الهجن فى منطقة سرابيوم بالإسماعيلية، وفى نهاية شهر مارس مهرجان دولى موسع لسباقات الهجن فى مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأشار المزينى أن المشاركات ستكون واسعة من أصحاب الإبل بمختلف محافظات مصر، وتمثيل دولى من الدول العربية الشقيقة، موضحاً أن المهرجانات تنظم بتعاون تام مع محافظات الشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة.

وقال إن مهرجانات سباقات الهجن أصبحت مميزة فى مصر، وتجذب لها جمهور ومتابعين من كل المحافظات وتحقق عائد لصالح مربى الإبل وانتعاشة اقتصادية فى المناطق التى تنظم فيها.

وأضاف أنه نظرا لأهمية وتميز مصر فى سباقات الهجن شارك الاتحاد المصرى للهجن بوفد رسمى مثل مصر فى مهرجان سباقات الهجن فى دولة الكويت، ومقررا أن تشارك مصر أيضا فى مهرجانات مهمة لسباقات الهجن تنظم فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ختام فعاليات مهرجان سباق الهجن بطور سيناء

انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية يومى 2 و3 مارس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سباقات الهجن




لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة