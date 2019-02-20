الأموال العامة تضبط عصابة تنصب على راغبى السفر للخارج بالدقهلية

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالدقهلية، لاشتراكهما مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضبط "حامد.ع" ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب إقامة مزورة وباستدعائه، وسؤاله، قرر حصوله على تلك الإقامة المزورة من كل من، "خالد.ر.أ ، و"محمد.ح.أ" مقابل مبلغ 1500 يورو.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن قيام "خالد.ر.أ"عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية و"محمد.ح.ح" حاصل على بكالوريوس زراعة، و"محمد.م.ع"، صاحب كافتيريا، مقيمان بدائرة مركز شرط طلخا بالدقهلية.. بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول الأجنبية ومنهم المتهم المذكور.. بزعم قدرتهم على توفير فرصة عمل له بالخارج بإحدى الدول الأوروبية والاستيلاء منه على مبلغ (1,500 ألف وخمسمائة يورو) مقابل تسليمه إقامة منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية ليتمكن من السفر بموجبها، وتبين أنها مزورة حال قيامه بإنهاء إجراءات السفر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثالث "جارى العمل على ضبطه" على النحو الوارد بالتحريات وتعهدا برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكى.