video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط عصابة تنصب على راغبى السفر للخارج بالدقهلية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:21 م
الأموال العامة تضبط عصابة تنصب على راغبى السفر للخارج بالدقهلية المتهمان عقب القبض عليهما
كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالدقهلية، لاشتراكهما مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضبط "حامد.ع" ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب إقامة مزورة وباستدعائه، وسؤاله، قرر حصوله على تلك الإقامة المزورة من كل من، "خالد.ر.أ ، و"محمد.ح.أ" مقابل مبلغ 1500 يورو.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن قيام "خالد.ر.أ"عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية و"محمد.ح.ح" حاصل على بكالوريوس زراعة، و"محمد.م.ع"، صاحب كافتيريا، مقيمان بدائرة مركز شرط طلخا بالدقهلية.. بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالدول الأجنبية ومنهم المتهم المذكور.. بزعم قدرتهم على توفير فرصة عمل له بالخارج بإحدى الدول الأوروبية والاستيلاء منه على مبلغ (1,500 ألف وخمسمائة يورو) مقابل تسليمه إقامة منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية ليتمكن من السفر بموجبها، وتبين أنها مزورة حال قيامه بإنهاء إجراءات السفر.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثالث "جارى العمل على ضبطه" على النحو الوارد بالتحريات وتعهدا برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 10 ملايين جنيه فى أسيوط

الداخلية

اخبار الحوادث

عملة

حملات امنية




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة