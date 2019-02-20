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الأمن العام يضبط شخصين بحوزتهما جرينوف وبندقيتين بقنا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:26 م
الأمن العام يضبط شخصين بحوزتهما جرينوف وبندقيتين بقنا المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن قنا فى حملة أمنية مكبرة بقنا فى ضبط  شخصين بحوزتهما رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وذخائر.
 
 
جاء ذلك استمراراً لتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتوجيه حملات نوعية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.
 
 
وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة استهدفت بعض العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة دشنا.. أسفرت عن ضبط "حسين ع. ح" مزارع ومقيم بناحية أبو مناع غرب بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية "قتل".. وبحوزته (رشاش جرينوف و3 شريط و48 طلقة لذات العيار- بندقية آلية و3 خزن و68 طلقة لذات العيار)، وشقيقه "محمود" مزارع ومقيم بذات الناحية.. وبحوزته (بندقية آلية و3 خزن و59 طلقة لذات العيار).
 
 
 
 
 
 

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