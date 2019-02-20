اضبط مخالفة.. تحويل حرم النيل بسواحل كفر البطيخ لمقلب قمامة

دمياط - عبده عبد البارى

طالب أهالى قرية السواحل التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، بإزالة مقلب القمامة على حرم النيل، وذلك بعد قيام عربات القمامة التابعة للوحدات المحلية لمركز كفر البطيخ بالقاء القمامة وتشوينها على حرم النيل بالأسابيع قبل نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة.

وأكد الأهالى المتضررون من الروائح الكريهة الناتجة عن تلك المخلفات، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة المسئولين هى حماية النيل والحفاظ عليه.

من جانبه قال مجدى خاطر رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، إنه تم توجيه حملة إلى الموقع المشار إليه وتم رفع المخلفات والقمامة وتنبيه العمال وسائقى المعدات بعدم إلقاء أى مخلفات بالأماكن غير المخصصة لذلك.