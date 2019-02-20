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استقرار أسعار الدولار عالمياً..واليوان عند أعلى مستوى فى 3 أسابيع

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:21 م
استقرار أسعار الدولار عالمياً..واليوان عند أعلى مستوى فى 3 أسابيع الدولار
لندن – رويترز
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ارتفع اليوان الصينى اليوم الأربعاء بعد أن ضغطت الولايات المتحدة على بكين للحيلولة دون خفض حاد فى قيمة العملة الصينية فى إطار أى اتفاق تجارى، بينما أخذ الدولار فرصة لالتقاط الأنفاس فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).
 
وأبلى اليوان بلاء حسنا فى 2019 بدعم من تعافى أصول الأسواق الناشئة، والتفاؤل بشأن اقتراب واشنطن وبكين من التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع التجارى بينهما.
 
وارتفع اليوان 0.4% فى التعاملات الخارجية إلى 6.7195 يوان للدولار، وهو أفضل مستوياته منذ أول فبراير.
 
واستقر مؤشر الدولار عند 96.501 مقابل سلة عملات، وكان المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى فى شهرين الأسبوع الماضى، لكن الطلب على العملة الأمريكية انحسر بفعل التفاؤل بأن جولة جديدة من المباحثات بين الصين والولايات المتحدة ستساعد فى حل الخلاف التجارى بينهما.
 
وارتفع اليورو إلى 1.1350 دولار، لكنه ظل عالقا فى نطاقات الآونة الأخيرة، وواجهت العملة الأوروبية الموحدة صعوبات هذا العام مع تنامى المخاوف بشأن حالة منطقة اليورو.
 
وهبط الين اليابانى 0.3% مقابل الدولار إلى 110.95 ين.
 
وانخفض الجنيه الاسترلينى 0.2%، لكنه ظل فوق 1.30 دولار بكثير بعد صعوده يوم الثلاثاء بفعل الآمال فى أن تتمكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى من تحقيق تقدم فى بروكسل اليوم حيث تسعى لتعديل اتفاقها للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي.
 

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