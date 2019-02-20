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استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 فبراير 2019

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:47 ص
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20 فبراير 2019 حديد وأسمنت - صورة أرشيفية
كتبت – منى ضياء
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استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019، بعد معاودة الحديد "الاستثمارى" للإنخفاض بواقع 200 جنيه بعد يومين فقط زيادة بنفس القيمة، حسب ما أكده أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

 

وقال الزينى لـ"اليوم السابع"، إن بعض مصانع الدرفلة أو ما يطلق عليه الحديد الاستثمارى التى تقوم فقط بالمرحلة الأخيرة من التصنيع وهى تحويل البيليت (الحديد نصف المصنع) إلى حديد تسليح، قامت برفع أسعارها بنهاية الأسبوع الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار البيليت العالمية رغم أن تعاقدات البيليت المستوردة مازالت حتى الآن بالأسعار القديمة.

 

وأرجع الزينى عودة الأسعار للتراجع إلى وجود حملات على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو لمقاطعة الحديد، لافتا إلى أن هذا أحد الأسباب التى تحول دون قدرة الشركات على رفع الأسعار من جديد، وأسهمت هذه الحملة فى الحفاظ على استقرار الأسعار وبالتالى توازن العرض والطلب، وعدم لجوء البعض لشراء كميات الحديد وتخزينها خوفا من ارتفاع الأسعار.

 

ويتراوح سعر بيع الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 11 – 1.600 ألف جنيه للطن، ويصل السعر للبيع التجارى ما بين 11.200 – 11.700 ألف جنيه، ويصل السعر إلى المستهلك بقيمة 11.350 – 11.800 ألف جنيه للطن.

 

وارتفعت أسعار البيليت المستورد من أوكرانيا (الأكثر استخداما فى مصر) مسجلة 480 دولار للطن طبقا لأسعار 14 فبراير الجارى والمنشورة بموقع غرفة الصناعات المعدنية، بعد أن كان مستوى الأسعار 420 دولارا للطن الشهر الماضى.

 

وتوقع الزينى عودة الأسعار العالمية للانخفاض فى مارس المقبل، حيث يقل جمع الخردة فى شهرى يناير وفبراير بسبب البرودة، ويعاود النشاط فى مارس، لافتا إلى وجود حالة ركود عالمى وزيادة فى المعروض من الصلب.

 

وبالنسبة للأسمنت فتشهد الأسعار استقرارا وتتراوح ما بين 700 – 750 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل سعر البيع التجارى ما بين 800 – 830 جنيها للطن، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 800 – 850 جنيها للطن، أما أسمنت التشطيبات فيتراوح سعره ما بين 600 – 650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل إلى المستهلك بسعر 700 – 750 جنيها للطن.


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