استجابة لـ "اليوم السابع".. وزارة الصحة تتكفل بعلاج حنين بعد نشر استغاثتها

المنوفية - محمود شاكر

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى وزارة الصحة، أنه تم الاستجابة لاستغاثة المواطن محمد جابر والد الطفلة "حنين" والتى تعانى من شلل بالأطراف.

وأكد المكتب الاعلامى لوزيرة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم التواصل مع أسرة الطفلة وسيتم استقبالها غدا بالمعهد الحركى بإمبابة.

وأضاف المكتب الاعلامى أنه سيتم عمل اللازم وفق التقارير الطبية من المتخصصين بعد عرض الطفلة، ومن ثم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير حياة أفضل للطفلة .

كان اليوم السابع قد نشر في الطفلة حنين محمد جابر المقيمة بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والتى تعانى من شلل فى الأطراف وناشد والدها بعلاجها وسفرها خارج البلاد .