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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:14 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 15207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2468 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 19165 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 724 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة.
 

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