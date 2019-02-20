ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 15207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2468 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 19165 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 724 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1829 نقطة.