video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:40 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات بورصة البحرين
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.91% رابحا عدد 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.29 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 43.13%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.47%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.54% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.32%، مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.655، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.38% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2%، إنوفست بنسبة 1.92%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والاستثمار

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة