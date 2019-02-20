ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.91% رابحا عدد 12.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.29 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 43.13%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.47%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.54% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.32%، مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.655، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.38% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2%، إنوفست بنسبة 1.92%.