إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن التحالف الدولى للطاقة الشمسية

كتب محمد عبد العظيم

على هامش زيارة الأمير السعودى محمد بن سلمان ولى العهد فى المملكة، إلى الهند تم الإعلان عن انضمام السعودية إلى التحالف الدولى للطاقة الشمسية، وفيما عرضت صفحة وزارة الخارجية السعودية انفوجراف مبسط عن التحالف الدولى للطاقة الشمسية وأهدافه.





ويعد التحالف الدولى للطاقة الشمسية، منظمة دولية لمكافحة تغيير المناخ، فى إطار زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ويقع مقره داخل الهند، ويهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالطاقة الشمسية، ومساعدة البلدن الواقعة فى المناطق الاستوائية، وتوسيع نطاق استخدامها فى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى جمع تريليون دولار من جهات التمويل الدولية بحلول 2030، وإقامة شراكة عالمية بهدف خفض أسعار الطاقة الشمسية.

وأطلق التحالف الدولى للطاقة الشمسية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "باريس 2015"، وتعد السعودية أبرز الدول التى انضمت إليه.