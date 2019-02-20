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إعصار "أوما" يبلغ الفئة الثالثة ويقترب من السواحل الأسترالية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:08 م
إعصار "أوما" يبلغ الفئة الثالثة ويقترب من السواحل الأسترالية إعصار فى إستراليا ـ صورة أرشيفية
كانبرا(أ ش أ)
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أعلن مكتب الأرصاد الجوية فى أستراليا اليوم الأربعاء، أن إعصار (أوما) بلغ الفئة الثالثة، محذرا من أنه قد يتسبب بأحوال جوية قاسية في القارة بعد أن ضرب جزر المحيط الهادىء.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن "الإعصار يتقدم حاليا قبالة السواحل الأسترالية، وقد ضرب كاليدونيا الجديدة، فيما أدت الرياح العاتية إلى قطع الكهرباء، وإتلاف المحاصيل، واقتلاع الأشجار، وإغلاق المدارس والشركات".

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية أنه "من المتوقع أن تجلب العاصفة موجات مد وجزر عالية وغير اعتيادية في أجزاء من كوينزلاند الجنوبية علي الساحل الشرقي الأسترالي، أثناء اقترابها، محذرا من الطقس السيء وخطورة ركوب الأمواج".

 


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