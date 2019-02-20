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إعدام 350 زجاجة مشروبات كحولية وخمور غير صالحة وتحرير 4 محاضر بأسواق الأقصر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:21 م
إعدام 350 زجاجة مشروبات كحولية وخمور غير صالحة وتحرير 4 محاضر بأسواق الأقصر جانب من المضبوطات خلال التحرك لاعدامها
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة،  حملاتهم لمواجهة المخالفات وتنفيذ قرارات النيابة العامة، ومراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ومكافحة الغش التجارى والتدليس.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر لـ"اليوم السابع"، إن الحملات أسفرت عن ضبط 350 زجاجة مشروبات كحولية وخمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناء على قرار النيابة العامة في المحضر 2111 جنح القسم بمعرفة الرقابة التجارية وتم إعدام الكمية بالكامل، كما تم تحرير 4 محاضر في مجال ضبط الأسواق والأسعار وجارى العرض على النيابه العامة.

 


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