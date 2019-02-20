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إعدام سائق لاتهامه بقتل ربة منزل لخلاف على أسعار المخدرات بالوراق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:35 م
إعدام سائق لاتهامه بقتل ربة منزل لخلاف على أسعار المخدرات بالوراق المستشار طارق الحدينى-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا طوارئ، سائق بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل ربة منزل لخلاف على سعر المواد المخدرة المتداولة بينهما بمنطقة الوراق.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار  خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 21217 لسنة 2017 جنايات قسم الوراق، أن المتهم حمدى عادل مدبولي عبد العال، 26 سنة، قتل المجني عليها نسمة صلاح الدين أحمد، ربة منزل، مع سبق الإصرار لتراكم الخلافات فيما بينهما لاختلافهما على سعر المواد المخدرة المتداولة بينهما، ولما فاض الكيل به بيت النية والعزم على الخلاص منها فسدد لها طعنة مستخدما سلاح أبيض "سكين" إلا أنه حاد عن هدفه فلاحقها وقام بخنقها باستخدام كساء إحدى الوسادات حتى تمكن منها وأسقطها أرضا فخارت قواها، ولكى يتأكد من أنها فارقت الحياه سدد لها طعنة باستخدام سلاح أبيض "مقص" أسفل صدرها وأودت بحياتها.
 
واقترنت بهذه الجناية جريمة أخرى هى أن المتهم فى ذات الزمان والمكان أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين.
 
وأكد هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق، خلال شهادته أمام المحكمة، بأن تحرياته أكدت أن المتهم دائم التردد على مسكن المجنى عليها لشراء وتعاطى جوهر الهيروين المخدر، وبحضوره إليها يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما على أثر اختلافات على سعر المواد المخدرة فتطورت تلك المشادة إلى مشاجرة بالأيدي قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليها بسكين إلا أنه حاد عن هدفه فأحدث إصابتها، فلاذت بالفرار إلى غرفة النوم ولاحقها وقام بخنقها حتى فارقت الحياة.
 
 
 

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