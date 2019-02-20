إصلاح خط مياه الشرب بشارع صلاح سالم بدمياط عقب انفجاره

دمياط - عبده عبد البارى

انفجر صباح اليوم الأربعاء، خط مياه الشرب الرئيسى بشارع صلاح سالم، بالقرب من مستشفى مصنع غزل دمياط، مما تسبب فى ارتباك الحركة المرورية، وتعديل مسار حركة السيارات.

من جهتها، تابعت الدكتور منال عوض محافظ دمياط، أعمال الصيانة الفورية لكسر ماسورة مياه الشرب، حيث توجه فور الإبلاغ عن الكسر، فريق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وفريق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، لإجراء عملية صيانة الخط، ونزح المياه الناتجة عن الكسر وإنهاء المشكلة فورا.

وأكد المهندس محمد عسل رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى، أنه يتم حاليا إصلاح الكسر، وقامت السيارات بكسح المياه فورا وانتهت المشكلة وعادت الأمور لطبيعتها.