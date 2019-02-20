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إصابة طالبة بالتسمم بمبيد حشرى فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:09 م
إصابة طالبة بالتسمم بمبيد حشرى فى شبرا الخيمة سيارة إسعاف - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصيبت طالبة عمرها 16 عاما، بالتسمم إثر ملامستها لمبيد حشرى عن طريق الخطأ فى شبرا الخيمة، فأصيبت بحالة إعياء شديدة وجرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام وإجراء غسيل معوى لها وإسعافها فى الحال، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى العقيد صموئيل عطا لله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول "ز. أ. م" 16 عاما، طالبة مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول مبيد حشرى وتم تحويلها إلى قسم السموم بمستشفى النيل.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وبالانتقال وسؤال والدتها "ع. م" 37 سنة ربة منزل قررت بتناول ابنتها "مبيد حشرى" عن طريق الخطأ أدى إلى إصابتها بإعياء شديد ومغص.

وأضافت أن والدها يمتلك محلا للمبيدات وأثناء قيام المصابة بتنظيف الأرفف لامست إحدى زجاجات المبيدات الحشرية وغافلت عن غسيل يدها ثم تناولت الغداء، وعقب ذلك أصيبت بمغص وإعياء شديدين فنقلناها إلى المستشفى التى أفادت بإصابتها بالتسمم ونفت وجود شبهة جنائية فى إصابتها بالتسمموتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فكلفت البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

 


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