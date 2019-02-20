إحباط تهريب 7400 قرص مخدر عبر مطار القاهرة الجوى

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى محاولة أحد الركاب تهريب 7400 قرص مخدر لخارج البلاد، وضبط آخر حال محاولته تهريب مبلغ مالى قدره 54 ألف ريال سعودى.

وبدأت الواقعة أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب خالد .ع.ع - مواليد 1984.. حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 7400 قرص مخدر بداخل علب دواء لا تخصها.. وبمواجهة المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

ومن ناحية أخرى وأثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب سعيد .م.ح، مقيم المنوفية، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره.

وبتفتيش الحقيبة عُثر بداخلها على مبلغ مالى قدره 54,000 أربعة وخمسون ألف ريال سعودى وبمواجهة المتهم اعترف بملكيته للمبلغ المالى المضبوط.