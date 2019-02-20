video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط تهريب 7400 قرص مخدر عبر مطار القاهرة الجوى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:19 م
إحباط تهريب 7400 قرص مخدر عبر مطار القاهرة الجوى جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى محاولة أحد الركاب تهريب 7400 قرص مخدر لخارج البلاد، وضبط آخر حال محاولته تهريب مبلغ مالى قدره 54 ألف ريال سعودى.
 
وبدأت الواقعة أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب خالد .ع.ع - مواليد 1984.. حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره.
 
وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 7400 قرص مخدر بداخل علب دواء لا تخصها.. وبمواجهة المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
 
ومن ناحية أخرى وأثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية، اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب سعيد .م.ح، مقيم المنوفية، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره.
 
 وبتفتيش الحقيبة عُثر بداخلها على مبلغ مالى قدره 54,000 أربعة وخمسون ألف ريال سعودى وبمواجهة المتهم اعترف بملكيته للمبلغ المالى المضبوط. 
 
 
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مضبوطات
جانب من المضبوطات
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عامل الوميتال سنة مع الشغل لاتهامه بهتك عرض طفلة فى الوراق

حبس ربة منزل لاتهامها بقتل أبناء "سلفتها" بسبب الغيرة بمركز نقادة بقنا

الداخلية

حملات امنية

حوادث

تهريب

اقراص مخدرة




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة