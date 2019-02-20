إحالة 11 من العاملين بـ 4 وحدات صحية بالمنوفية للتحقيق لتركهم العمل

المنوفية_ محمد فتحى

قرر اللواء ضياء حسب الله رئيس مركز ومدينه الشهداء بمحافظة المنوفية ، إحالة 11من العاملين بالوحدات الصحيه بساحل الجوابر، وكفر الشبع ،شمياطس، العراقية التابعين لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، للتحقيق لتركهم العمل ولعدم انضباطهم بأوقات العمل الرسمية جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم على المستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء، على ضرورة انضباط العاملين، بجميع المصالح الخدمية لأهالى مركز الشهداء والقرى التابعة له وحفاظا على مبدأ الثواب والعقاب.

وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبى طلباتهم واحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمة، بجميع المصالح الحكومية.



وأضاف حسب الله، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بجميع أنحاء المركز،سواء كان طبيب أو مدرس أو مهندس أو فنى أو موظف يعمل بالجهاز التنفيذى حتى يحدث الانضباط وتأدية الخدمة الجيدة للمواطن.