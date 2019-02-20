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إحالة أوراق عامل متهم باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا فى المنوفية إلى المفتى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:16 م
إحالة أوراق عامل متهم باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا فى المنوفية إلى المفتى محكمة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، إحالة أوراق العامل الذى اغتصب ابنته القاصر، مما أسفر عن حملها سفاحا وأنجابها طفلاً كامل النمو إلى المفتى.

 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء  سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى" س خ .م" 17 عاما، بدون عمل، ومقيمة بقرية الحلامشة التابعة للمركز، فى حالة وضع.

 

بالانتقال الفورى والفحص، تبين استقبال المستشفى سالفة الذكر، وهى تعانى من حالة وضع، وتم اتخاذ اللازم بشأنها، ووضعت طفلا ذكرا كامل النمو بحالة جيدة، وتم وضعه بحضانة المستشفى.

 

وبسؤال سالفة الذكر، أفادت أنها غير متزوجة، وأنها حملت سفاحا من والدها "خ م ع "51 عاما  بدون عمل ومقيم بالقرية، وبسؤال شقيق والدتها " ا ا ع "  35 سنه، بدون عمل ومقيم بذات القرية، أفاد بمضمون ما جاء، وأتهم والدها بالتعدى عليها جنسيا مما أدى إلى حملها سفاحا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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