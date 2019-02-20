أوقاف الشرقية: 4 معاهد لتحفيظ القرآن و120 كتّابا مرخصا بالمحافظة

أكد زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه تم إنشاء أربعة معاهد تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المحافظة بمراكز "الزقازيق، أبو كبير، فاقوس، بلبيس"، لذلك لتعليم حفظ القرآن لاعتماد المحفظين والراغبين فى تعليم تلاوة وحفظ كتاب الله، حيث التحق به 400 دارس.

وأشار زكريا لـ"اليوم السابع" أنه يوجد ما يقرب من 120 كتّابا مرخصا من المديرية، يعلم القرآن للمراحل العمرية المختلفة، بالإضافة إلى الأئمة بالمساجد والذين يمارسون نفس الدور، مضيفا استمرار عمل القوافل الدعوية، حيث تشهد المساجد 64 ندوة يوميا على مستوى 32 إدارة حول حملة "مكارم الأخلاق" لافتا أنه كان سبقها حملة "رسول الإنسانية" فضلا عن دور الواعظات فى تعليم السيدات توعوية الدينية وفهم لهم دور كبير فى توعوية المرأة فهن عددهن 7 على مستوى المحافظة.

وأشار أن الوزارة تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة تولى اهتماما كبيرا بإنجاز خطة إحلال المساجد فقد تم إحلال وتجديد ما يقرب 145 مسجدا خلال العامين الماضيين، الذى يعد بمثابة مركز دينى يحتوى على مكتبة ودروس دينية ومقرئة فعلى سيبل المثال يوجد فى الزقازيق مسجد الفتح ومسجد محمد على بالإضافة إلى اثنين فى كل مدينة أو مركز.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لإحباط مخططات أخونة مساجد، فهناك رقابة ومتابعة من قبل المديرية لكل المساجد ويكلف المفتشون للمرور على كل المساجد والزوايا، وعدم اعتلاء المنابر إلا لخطباء المديرية وتأكد من عدم استخدام المساجد فى أى أغراض أخرى، وحيال ضبط أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية مع المخالفين.