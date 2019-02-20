video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الشرقية: 4 معاهد لتحفيظ القرآن و120 كتّابا مرخصا بالمحافظة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:00 ص
أوقاف الشرقية: 4 معاهد لتحفيظ القرآن و120 كتّابا مرخصا بالمحافظة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
الشرقية – إيمان مهني
إضافة تعليق

أكد زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه تم إنشاء أربعة معاهد تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المحافظة بمراكز "الزقازيق، أبو كبير، فاقوس، بلبيس"، لذلك لتعليم حفظ القرآن لاعتماد المحفظين والراغبين فى تعليم تلاوة وحفظ كتاب الله، حيث التحق به 400 دارس.

وأشار زكريا لـ"اليوم السابع" أنه يوجد ما يقرب من 120 كتّابا مرخصا من المديرية، يعلم القرآن للمراحل العمرية المختلفة، بالإضافة إلى الأئمة بالمساجد والذين يمارسون نفس الدور، مضيفا استمرار عمل القوافل الدعوية، حيث تشهد المساجد 64 ندوة يوميا على مستوى 32 إدارة حول حملة "مكارم الأخلاق" لافتا أنه كان سبقها حملة "رسول الإنسانية" فضلا عن دور الواعظات فى تعليم السيدات توعوية الدينية وفهم لهم دور كبير فى توعوية المرأة فهن عددهن 7 على مستوى المحافظة.

وأشار أن الوزارة تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة تولى اهتماما كبيرا بإنجاز خطة إحلال المساجد فقد تم إحلال وتجديد ما يقرب 145 مسجدا خلال العامين الماضيين، الذى يعد بمثابة مركز دينى يحتوى على مكتبة ودروس دينية ومقرئة فعلى سيبل المثال يوجد فى الزقازيق مسجد الفتح ومسجد محمد على بالإضافة إلى اثنين فى كل مدينة أو مركز.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية لإحباط مخططات أخونة مساجد، فهناك رقابة ومتابعة من قبل المديرية لكل المساجد ويكلف المفتشون للمرور على كل المساجد والزوايا، وعدم اعتلاء المنابر إلا لخطباء المديرية وتأكد من عدم استخدام المساجد فى أى أغراض أخرى، وحيال ضبط أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية مع المخالفين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استجابة لـ"اليوم السابع".. الصحة تعالج محمد رمضان بمستشفى الأحرار بالشرقية

صور.. انتقادات لهيئة السكة الحديد بمحلية النواب بسبب تعطيل إنشاء محور مرور بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اوقاف الشرقية




لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة