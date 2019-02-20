أمن القليوبية يعيد طفلا لأهليته بعد تغيبه بمدينة الخصوص

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بلاغا من "أدهم. م" طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي بأنه أثناء سيره بمنطقة سكنه بدائرة القسم، عثر على الطفل "محمد. م" 7 سنوات وبحث عن أهليته ولم يتوصل إليهم، والبحث والتحرى تم التوصل لاهلية الطفل.

وتم استدعاء والد الطفل، وبسؤاله قرر بأن نجله خرج من المنزل للهو بالشارع بتاريخ 18 الجاري ولم يعد حتى تم إبلاغه بالعثور عليه وتم تسليمه له بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

حرر عن ذلك المحضر رقم 1077 إداري قسم الخصوص لسنة 2019 .