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الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:50 م
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أمريكا ترفض تعليقات بوتين النووية وتصفها بأنها "دعاية"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:42 م
أمريكا ترفض تعليقات بوتين النووية وتصفها بأنها "دعاية" فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
واشنطن (رويترز)
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رفضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، ما قاله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من أن موسكو سترد بالمثل إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة قرب روسيا ووصفته بأنه دعاية تستهدف صرف الانتباه عن الانتهاكات الروسية المزعومة لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتها "تصريحات الرئيس بوتين إنما هى استمرار لجهود روسيا الدعائية للتهرب من المسؤولية عن أفعالها التى تنتهك معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".

 

كانت الولايات المتحدة قد قالت فى الأول من فبراير إنها ستنسحب من المعاهدة خلال ستة أشهر ما لم تتوقف موسكو عن انتهاكاتها المزعومة للمعاهدة التى تستهدف الحد من التسلح والمبرمة عام 1987.

 

 

 


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