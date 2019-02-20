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أمريكا تحذر قادة جيش فنزويلا من التحريض على العنف ضد المدنيين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:18 ص
أمريكا تحذر قادة جيش فنزويلا من التحريض على العنف ضد المدنيين مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون
أ ش أ
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حذر مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون قادة الجيش الفنزويلى من التحريض على العنف ضد المدنيين على حدود البلاد مع كولومبيا والبرازيل التى تخطط المعارضة إدخال مساعدات إنسانية عبرها.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم (الأربعاء) عن بولتون قوله، عبر "تويتر": " أى تصرف من الجيش الفنزويلى يتغاضى عن أو يحرض على العنف ضد المدنيين المسالمين على الحدود مع كولومبيا والبرازيل لن ينسى".
وكان وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو قد أعلن أنه على أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة فى فنزويلا أن "يمروا فوق جثث أفراد الجيش أولا"، مؤكدا ولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو.


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الولايات المتحدة

جون بولتون

فنزويلا

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