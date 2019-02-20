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الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:28 م
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-2-2019

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:28 م
أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-2-2019 عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 20-2-2019، بين الارتفاع الطفيف لبعض العملات والاستقرار لعملات أخرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر
 

تباين الدولار فى سعره أمام الجنيه المصرى من بنك لآخر، وجاء كالتالى...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.63 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49  جنيه للشراء

17.59  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.53 جنيه للشراء

17.63 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49  جنيه للشراء

17.59  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.53 جنيه للشراء

17.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، 19.81 جنيه للشراء، 19.97 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى اليوم، 22.78 جنيه للشراء، و 23 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن.

 

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه اليوم، 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، 57.57 جنيه للشراء 57.95 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 


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