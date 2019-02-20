أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام

كتب- إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، ارتفاع جديد بقيمة جنيهان بعد ارتفاعها صباح اليوم بقيمة 5 جنيهات، ليصبح إجمالى ارتفاع أسعار الذهب منذ أمس قرابة 12 جنيهات لكل عيار.

وأصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 658 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب منذ الربع الأول من العام الماضى 2018.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

- عيار 18 سجل اليوم 565 جنيها للجرام

- عيار 21 سجل اليوم 658 جنيها للجرام

- عيار 24 سجل اليوم 752 جنيه للجرام

- الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5264 جنيها

- أوقية الذهب تسجل الآن 1344 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة زيادة كبيرة فى سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1344 دولار لتواصل الأوقية صعودها لاعلي نقطة في أكثر من 10 أشهر.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

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