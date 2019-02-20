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أبو الغيط يشارك فى اجتماع عربى أوروبى لدعم حل الدولتين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:58 ص
أبو الغيط يشارك فى اجتماع عربى أوروبى لدعم حل الدولتين أبو الغيط
(أ ش أ)
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شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى اجتماع عُقد بـ"دبلن" في جمهورية ايرلندا ، لمناقشة كيفية إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والسبل الكفيلة بحشد الإرادة الدولية لدعمِ حل الدولتين باعتباره الصيغة الواقعية والوحيدة للوصول إلى تسوية دائمة وعادلة ومن ثم تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية ، اليوم الأربعاء ، بأن الاجتماع ، الذي عقد مستوى وزراء الخارجية، شهد حديثاً صريحاً حول خطورة استمرار الموقف الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قابليته للاستمرار، مشيراً إلى أن المجتمعين خلصوا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته حيال الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية، وكذا إزاء ما يتعرض له حل الدولتين من تشكيك ومحاولات للالتفاف عليه.

وأضاف "عفيفي" أن "أبو الغيط " عبرّ خلال الاجتماع عن رؤية الجامعة العربية الواضحة إزاء هذا الموضوع.

 


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