وفاة أمين شرطة وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق سوهاج البحر الأحمر

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة قوات الأمن يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق سوهاج البحر الأحمر ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث بإنقلاب السيارة رقم 19296 ملاكى سوهاج سوهاج قيادة أمين شرطه م . ا. ع . م وبرفقته أمين شرطه م . ع . ع .س من قوة مديرية أمن سوهاج ومنتدبين للعمل بمديرية أمن البحر الأحمر نتيجة إنفجار إحدى إطارات السيارة .

نتج عن الحادث إصابة الأول ووفاة الثانى تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.