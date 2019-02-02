"عزة" فى دعوى نفقة: فيس بوك خرب بيتى بسبب بعد زوجى عنى وزواجه من أخرى

الشرقية - فتحية الديب

داخل أروقة محكمة الأسرة بمحافظة الشرقية، وقفت "عزة.م.م"، تعترف بخطئها وتبدى ندمها الشديد على ما وقعت فيه، مرجعة السبب الذى دفع زوجها إلى الانفصال عنها لغيابه المستمر عن المنزل.

وقالت "عزة"، 39 سنة، مقيمة بمركز منيا القمح بالشرقية، إنها تزوجت عام 2001 من شخص يدعى "محمد.ع.م" صنايعى من منيا القمح، لكن الحياة الزوجية كانت فى دار السلام بالقاهرة، ورزقها الله منه بـ3 أبناء، وكانت حياتهما هادئة فى البداية ويعيشان فى سعادة، إلا أن بدأ الزوج فى الغياب عن المنزل بالأيام، معللاً سبب ذلك لطبيعة العمل الذى يتطلب منه البيات فى الورشة مع العمال، إلى أن فوجئت بأنه متزوج عليها من سيدة تدعى "هند ع" سنة 2017، وأخفى عنها زواجه، ويأتى المنزل مرة فى الأسبوع، فحاولت أن تعاقبه بأن تقضى أكثر وقت على الإنترنت، حتى تعرفت على رجال من محافظتى القاهرة والإسكندرية من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وبدأت تراسلهم من خلال إرسال الصور ومحادثات الفيديو، حتى أخبر أحد أبنائها والده بما شاهده.

وتابعت الزوجة، فى الدعوى التى رفعتها من أجل الحصول على النفقة وحضانة الصغار، أن زوجها بدأ يخصص لها برنامج تسجيل مكالمات على الهاتف دون علمها، وعندما تأكد من صحة ما أخبره به أبناؤها، قام بطردها من المنزل وتطليقها دون إعطائها أى مستحقات من مستحقاتها وقام بتبديد المنقولات وأخذ أبنائه للعيش معه.

وأردفت الزوجة خلال الدعوى، أنها نادمة ندمًا شديدًا على ما فعلت مرجعة السبب إلى زوجها عندما اشترى لها الهاتف المحمول وسمح لها بعمل حساب على فيس بوك، ومن خلاله كانت تقضى وقت فراغها على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة أنها غير عاملة ومقيمة بالمنزل، موضحة أنه أخطأ فى حقها عندما قام بالزواج عليها من سيدة أخرى دون علمها.