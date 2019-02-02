ضبط تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة ماشية تحت تهديد السلاح بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط 5 عاطلين وذلك لقيامهم بسرقة سيارة نقل محملة برأس ماشية من قائدها تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقى بلاغا من سائق سيارة نقل "محملة برأس ماشية"- تاجرى ماشية، وجميعهم مقيمون بمدينة أشمون، بقيام بعض الأشخاص "مجهولين" بحوزة أحدهم فرد خرطوش باستيقافهم بطريق فرعى وسط الزراعات من أشمون- باتجاه مدينة منوف، والاستيلاء على السيارة بحمولتها ومبلغ مالى وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة. وهم كل من رضا.ط.31 عاما "له معلومات جنائية"، بشير.ع.ذ- 31 عاما "له معلومات جنائية"، أحمد.ج. 34 عاما، عبدالكريم .ج. 28 عاما "له معلومات جنائية"، وليد.س. 30 عاما "له معلومات جنائية" وجميعهم مقيمون بشبين القناطر بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تم ضبطهم عدا المتهم الخامس وبحوزتهم 2 فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار – سلاح أبيض "مطواة"، والسيارة النقل المبلغ بسرقتها تم العثور عليها بدائرة قسم شرطة القصاصين - بالإسماعيلية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وأرشدوا عن هاتفين محمولين خاصين بالمجنى عليهما، والسيارة النقل المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ورأس الماشية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.