صور.. لحظة انتشال كبسولة محملة بـ20 طن بوتاجاز من ترعة الفاروقية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

بعد مرور ثمانية أيام كاملة تمكنت الأجهزة المعنية بالرى ومحافظة سوهاج من انتشال سيارة كبسولة محملة بــ20 طن بوتاجاز كانت قد سقطت داخل ترعة الفاروقية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة يوم السبت الماضى 26 يناير 2019، مما نتج عنه إصابة سائق السيارة.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

انتشال الكبسولة عقب سقوطها (

حيث قامت الشركة المالكة للسيارة الغارفة بترعة الفاروقية بإرسال ونش خاص مجهز بمعدات للتعامل مع الحالة من القاهرة، وتم رفع السيارة من المجرى المائى.

جاءت عمليات الرفع بحضور مدير أمن سوهاج ونوابه ورئيس مركز ومدينة دار السلام وبتأمين من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية والعميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

كان الطريق الزراعى الشرقى بناحية نجع الشيخ امبادر التابع لمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، قد شهد انقلاب سيارة "كبسولة "محملة بغاز البوتاجاز داخل ترعة الفاروقية المجاورة للطريق مما نتج عنه إصابة قائد السيارة.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "نقل جيزة"، "كبسولة" محملة "20" طن غاز بوتاجاز قادمة من مصنع "الأحايوه" بسوهاج اتجاه مصنع تعبئة بوتاجاز فقط- قنا قيادة "زهران خ"، 33 سنة سائق، اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته إحدى السيارات قادمة من طريق فرعى مما أدى لانقلابها بالكامل بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة "كدمات بالوجه"– وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى وغادر عقب تلقيه العلاج اللازم تم تأمين السيارة والحمولة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

بسؤال قائد السيارة ومرافقه شقيقه "مصطفى خ"، 23 سنة تباع وقت وقوع الحادث، قررا بمضمون ما تقدم، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

وعلى جانب آخر كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد أغلقت 3 محطات مياه شرب بمركز دار السلام، وذلك بعد سقوط السيارة بترعة الفاروقية، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف إنه تم إغلاق محطة مياه عرب العطيات المرشحة ومحطة مياه نجع عمار النقالى ومحطة مياه دار السلام المطورة، وإنه تم تشغيل محطة مياه نجع عمار الارتوازى كبديل لمحطة مياه نجع عمار النقالى وفتح خطوط المياه الناقلة من محطة إولاد سالم إلى المناطق المتاثرة بتوقف محطتى مياه عرب العطيات المرشحة ودار السلام المطورة وم تشغيل المحطات المتوقفة بعد رفع عينات مياه وتحليلها والتأكد من عودة المياه لطبيعتها.



انتشال الكبسولة عقب سقوطها

أما وزارة الموارد المائية والرى كانت قد أعلنت حالة الطوارئ بمحافظة سوهاج ، لاستخراج ورفع سيارة محملة بالغاز سقطت بالترعة.