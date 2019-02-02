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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية باهظة الثمن

السبت، 02 فبراير 2019 08:15 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية باهظة الثمن صورة للأدوية
كتب محمود عبد الغنى
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة محمد عبدالتواب مدير الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة الأدوية البالغ عددها 5208 علب دواء باهظة الثمن.

 

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ففى إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طائرة شركة الخطوط السعودية اشتبه ياسر إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من جدة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من تامر عادل مأمور الجمرك ومدحت عبدالصبور مدير الصالة ومحمد سامى مأمور الجمرك لتفتيش الراكبة وأمتعته الشخصية، فتبين وجود 5208 علب دواء باهظة الثمن خاصة بمرض السرطان.

وقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

 

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