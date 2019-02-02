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النيابة تستعجل التحرى عن واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" فى السلام

السبت، 02 فبراير 2019 03:00 ص
النيابة تستعجل التحرى عن واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" فى السلام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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كشفت التحقيقات الأولية لنيابة السلام، لغز العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر بمنطقة النهضة بالسلام.

 

وأوضحت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى " مسعود"، يعمل سائق "توك توك" بمدينة السلام، وفقد حياته بعد اعتداء بالأسلحة البيضاء، مما أدى لوجود طعنات بأنحاء جسده المختلفة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

 

كان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتولا وملقى بأحد شوارع منطقة النهضة، لبيان أسباب الحادث.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثه "مصطفى م" سائق "توك توك" مقتولا وملقى بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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