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السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

السبت، 02 فبراير 2019 03:19 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مهندس استشارى بالسجن المشدد 5 سنوات لمهندس استشارى، وحبس سنة لـ3 متهمين، وبراءة أخر، فى اتهامهما بتزوير محررات رسمية.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولى، وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "يحيى زكريا مهندس استشارى، ومحجوب رزق، وعبد الرحيم محمد، وعبد الخالق مصطفى، وغريب عبد المعطي"، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى بطاقة رقم قومى خاصة منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية على غرار المحررات الصحيحة، كما كشفت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررات رسمية وهى إخطار تخصيص مبانى وعقد تخصيص أرض إسكان فيلات.

 


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