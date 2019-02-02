التقرير الطبى: طلقات بندقية آلية بأماكن قاتلة أودت بحياة ضحيتى الثأر بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التقرير الطبى الخاص بالشابين اللذان تعرضا لإطلاق نار مما أسفر عن مقتلهما بسبب خصومة ثأرية بأوسيم، أن أحدهما وهو الذى تربطه خصومة ثأرية مع المتهمين أصيب بطلقات نارية متعددة بالرأس والرقبة والصدر، كما أصيب المجنى عليه الثانى بطلق نارى أسفل البطن.

وكشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية لموقع الحادث، من الفوارغ التى تم العثور عليها بمكان الحادث، أن السلاح المستخدم فى إطلاق النار بندقية آلية وليست خرطوش، وتم التحفظ على الفوارغ بفحصها وتقديم تقرير للنيابة العامة للاستناد إليه خلال التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، فانتقل الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الجريمة أطلقوا النار على شابين، ما أسفر عن مقتلهما خلال استقلالهما أتوبيس "مينى باص" وتوصلت التحريات إلى أن خصومة ثأرية بين عائلة أحد المجنى عليهما وعائلة المتهمين وراء ارتكاب الجريمة.

وانتقل فريق من نيابة شمال الجيزة لإجراء مناظرة للجثتين، ومعاينة موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أوسيم، تنفيذا لقرار النيابة بتشريحهما والتصريح بدفنهما.