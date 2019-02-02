التحقيقات الأولية: مدير الشركة استغل حاجة الشباب للعمل ونصب عليهم فى الدقى

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن مدير الشركة المتهم بالنصب على الشباب راغبى العمل، استغل حاجتهم للعمل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل استمارة توظيف.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة نجحت فى القبض على " أحمد. م " مدير شركة لاتهامه بالنصب والاحتيال على الشباب الباحثين عن وظائف، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، نظير استمارة شغل الوظيفة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم يتخذ من مكتب مستأجر بالدقى وكرًا لمزاولة نشاطه، وأنه يستدرج ضحاياه عن طريق موقع إلكترونى على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، بزعم وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى والفنادق والمصانع على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة المختصة تم القبض عليه وبحوزته 900 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا، و850 طلب خطاب ترشيح وظيفة وعليه أسم الشركة ، و800 إعلان خاص بطلب شغل وظيفة، و25 دفتر إيصالات استلام مبالغ مالية.

وأثناء الضبط تبين وجود العديد من الضحايا داخل المكتب وبسؤال أثنين منهم ذكرا أنهما تعرفا على المتهم من خلال الموقع الإلكترونى وحضرا لتقديم طلبات العمل وتقابلا مع المتهم الذى أدعى لهم وجود فرص عمل لهما فى شركات ومصانع وفنادق داخل البلاد، وتقاضى من كل منهم مبلغ (400 جنيه)، نظير استمارة طلب العمل ولم يقم بتنفيذ ذلك رغم مضى 3 أشهر على تقاضيه تلك المبالغ المالية، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة ، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.