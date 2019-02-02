إنقاذ عاطل من الانتحار من أعلى برج سكنى مكون من 11طابقا فى طوخ

القليوبية - نيفين طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من إنقاذ عاطل أقدم على الانتحار من أعلى برج سكنى مكون من 11 طابقا بمدينة طوخ تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ ، بإقدام شخص على الانتحار أعلى برج سكنى مكون من 11 طابقا.

وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية ، وتبين من الفحص محاولة انتحار المدعو "بكر. ع" 40 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز وسبق اتهامه فى 47 قضية سرقة عامة، وسبب إقدامه على الانتحار مروره بضائقة نفسية بسبب الأحكام المتهم فيهاوتم إنقاذه دون حدوث إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.