250 امرأة فى البرازيل تتهم معالج روحانى بالتحرش بهن جنسيا

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اكسيسور" المكسيكية، إن 250 امرأة تتهمن معالج برازيلى استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى فى برنامجها، بالتحرش بهن جنسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قبل 40 عاما كان المعالج الروحانى جواو تيكسيرا دى فاريا يقدم علاجا روحانيا للاكتئاب الناتج عن مرض السرطان.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون: "إن ممثلى إدعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيكسيرا دى فاريا من محكمة فى أباديانيا، وهى بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزا للعلاج الروحى".

وبدأت الاتهامات الموجهة إلى جواو تيكسيرا دى فاريا، الذى يستخدم اسم جواو دة ديوس فى ممارسته، الأسبوع الماضى بعد أن تحدث العديد من الضحايا المزعومين فى برنامج "جلوبو نيوز" التليفزيونى عن العنف الجنسى بعد سنوات، وقال أحد الشبان الذين أجريت معهم مقابلات "إن دى فاريا اعتدى جنسيا على والدته التى زارت الروحاني التى تبحث عن علاج لسرطانها الطرفى".

وقالت آنا كريستينا أرودا من مكتب المدعين فى جوياس "هناك الكثير من الضحايا لدرجة أن الفريق المكلف بالتعامل مع القضية يكتسح التصريحات، ولا يزال من المبكر معرفة النطاق الكامل للوضع".

وذكر مكتب الإدعاء فى ولاية جوياس، حيث توجد بلدة أباديانيا "أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا".

وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفرى تقريرا عن أساليبه فى العلاج الروحى فى عام 2013، ومن جانبه نفى فاريا تلك الادعاءات فى أول تعليقات له منذ تفجرت الفضيحة، وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.